Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) — застывшая музыка

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Пожар и разрушение собора Нотр-Дам де Пари шокировали весь мир. За почти тысячелетнюю историю одна из главных достопримечательностей столицы Франции пережила несколько войн и правителей и даже революцию 1789 года. Но ее не пожалел огонь, который фактически полностью уничтожил одно из самых красивых произведений готического искусства.

Обретению славы собору Нотр-Дам деПари во многом поспособствовало одноименное произведение Виктора Гюго («Собор Парижской Богоматери»). Оно стало первым историческим романом на французском языке и было опубликовано в 1831 году.

Гюго так описывал собор: «вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора… Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсеро, которым оно родственно; чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; словом, это творение рук человеческих могуче и преизобильно, подобно творению бога, у которого оно как бы заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность».

Посвященный Деве Марии, матери Иисуса Христа, кафедральный храм Парижской архиепархии построили на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Этот храм разрушили норманны, вторгшиеся во Францию. Позже рядом построили церковь, посвященную Богоматери. Со временем оба храма пришли в сильный упадок и парижский епископ решил на этом месте построить новый большой собор. Камни романского кафедрального собора строители использовали в фундаменте нынешнего сооружения.

Строительство растянулось почти на два века в связи с отсутствием финансирования. Его начали возводить с 1163 года, когда король Людовик VII и Папа Александр III заложили первый камень в фундамент, и закончили строить в 1330 года. Когда начиналась стройка, планировали, что собор должен вместить всех жителей Парижа.

Нотр-Дам де Пари с его неповторимым внутренним убранством стал центром французского политической и религиозной жизни на многие века. Здесь в течение почти девяти веков короновали и венчали императоров, а также проводили отпевание монарших особ. В соборе состоялась и коронация Наполеона Бонапарта.

В 1302 году в нем впервые собрались Генеральные Штаты — первый парламент Франции и один из первых органов представительной власти в мировой истории. Именно здесь начался судебный процесс над Жанной Д’Арк, который завершился уже после ее казни и оправдал Орлеанскую Деву.

За шесть дней до Варфоломеевской ночи в соборе состоялась свадьба Генриха, короля Наварры, и сестры французского короля Маргариты де Валуа. Невеста была католичкой, а вот Генрих — протестантом, поэтому он был вынужден венчать себя у входа в собор.

Во время французской революции в конце XVIII века много сокровищ Нотр-Дам де Пари было разрушено или украдено, однако большие колокола собора избежали участи быть перелитыми на металл. Собор в это время использовался как продовольственный склад.

Реставрацию сооружения начали в 1841 году под руководством архитектора Виоле-ле-Дюка. Восстановление продолжалось 23 года и включало строительство шпиля, который упал вчера во время пожара.

Собор был настоящим центром Парижа — таким же как Елисейские поля и Эйфелевая башня. Его окружали многочисленные палатки, купцы здесь составляли, а светские дамы приходили похвастаться своим нарядом. Здесь обменивались новостями и сплетнями, устраивали танцы и карнавалы. В соборе профессора читали лекции своим студентам, делая перерыв для богослужений.

В Нотр-Дам де Пари, который был центром Парижской архиепархии, сохранялась одна из величайших христианских реликвий — терновый венец Иисуса Христа, до 1063 года находившийся на горе Сион в Иерусалиме.

До недавнего времени посмотреть на легендарный Собор Парижской Богоматери приезжали почти 14 млн человек со всего мира. Попасть внутрь часто было проблемой из-за длинных очередей. От них избавились, когда ввели предварительную запись в интернете.

К юбилейным мероприятиям в честь 850-летия собора, которые продолжались с 12 декабря 2012 года до 24 ноября 2013 года, для собора отлили девять новых колоколов и реконструировали орган.

UNESCO вечером 15 апреля в официальном Twitter сообщила, что намерена работать совместно с властями Франции над восстановлением собора, который с 1991 года включен в список Всемирного наследия. Впрочем, пожарные Парижа не уверены, что на месте пожарища возможно восстановить такое ​​красивое сооружение, каким был Норт-Дам де Пари.