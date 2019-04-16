Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) — застигла музика

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Пожежа і руйнування собору Нотр-Дам де Парі шокували увесь світ. За майже тисячолітню історію одна з головних пам’яток столиці Франції пережила декілька війн, безліч правителів і навіть революцію 1789 року. Але її не пошкодував вогонь, який фактично повністю знищив один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва.

Набуттю слави собору Нотр-Дам де Парі багато в чому посприяв однойменний твір Віктора Гюго («Собор Паризької Богоматері»). Він став першим історичним романом французькою мовою і був опублікований у 1831 році.

Гюго так описував собор: «Навряд чи в історії архітектури знайдеться сторінка прекрасніша тієї, якою є фасад цього собору… Це ніби величезна кам’яна симфонія; колосальне творіння і людини, і народу, єдине і складне, подібно Іліаді і Романсеро; чудовий підсумок поєднання усіх сил цілої епохи, де з кожного каменю бризкає і приймає сотні форм фантазія робітника, спрямована генієм художника; це творіння рук людських могутнє і безмірне, подібно творінню Бога, у якого воно ніби запозичило двоякий його характер: різноманітність і вічність».

Присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієцезії побудували на місці першої християнської церкви Парижа — базиліки Святого Стефана. Цей храм зруйнували нормани, які вдерлися до Франції. Пізніше поруч побудували церкву, присвячену Божій Матері. З часом обидві церкви прийшли у сильний занепад і паризький єпископ вирішив на цьому місці спорудити новий великий храм. Камені романського кафедрального собору будівельники використовували у фундаменті нинішнього споруди.

Будівництво розтягнулося майже два століття у зв’язку з відсутністю фінансування. Його зводили з 1163 року, коли король Людовік VII і Папа Олександр III заклали перший камінь у фундамент, до 1330 року. Коли собор починали будувати, планували, що він мусить вмістити всіх жителів Парижа.

Нотр-Дам де Парі з його неповторним внутрішнім оздобленням став центром французького політичного і релігійного життя на багато століть. Тут впродовж майже дев’яти століть коронували і вінчали імператорів, а також проводили відспівування монарших осіб. У соборі відбулася й коронація Наполеона Бонапарта.

У 1302 році в ньому вперше зібралися Генеральні Штати — перший парламент Франції і один з перших органів представницької влади у світовій історії. Саме тут почався судовий процес над Жанною Д’Арк, який закінчився вже після її страти і виправдав Орлеанську Діву.

За шість днів до Варфоломіївської ночі у соборі Паризької Богоматері відбулося весілля Генріха, короля Наварри, і сестри французького короля Маргарити де Валуа. Наречена була католичкою, а ось Генріх — протестантом, тому він був змушений вінчати себе біля входу в собор.

Під час французької Революції у кінці XVIII століття багато скарбів Нотр-Дам де Парі було зруйновано або вкрадено, проте великі дзвони собору уникнули долі бути перелитими на метал. Собор у цей час використовувався як продовольчий склад.

Реставрацію споруди почали у 1841 році під керівництвом архітектора Віоле-ле-Дюка. Відновлення тривало 23 роки і включало будівництво шпилю, який упав вчора під час пожежі.

Собор був справжнім центром Парижа — таким самим як Єлисейські поля і Ейфелева вежа. Його оточували численні ятки, купці тут укладали угоди, а світські дами приходили похизуватись своїм вбранням. Тут обмінювались новинами та плітками, влаштовували танці та карнавали. У соборі професори читали лекції своїм студентам, роблячи перерву для богослужінь.

У Нотр-Дам де Парі, який був центром Паризької архідієцезії, зберігалася одна з найбільших християнських реліквій — терновий вінець Ісуса Христа, який до 1063 року перебував на горі Сіон в Єрусалимі.

Донедавна подивитися на легендарний собор Паризької Богоматері приїжджали майже 14 млн людей з усього світу. Потрапити всередину часто було проблемою через довжелезні черги. Їх позбавилися тоді, коли запровадили попередній запис в інтернеті.

До ювілейних заходів на честь 850-річчя собору, які тривали з 12 грудня 2012 року до 24 листопада 2013 року, для собору відлили дев’ять нових дзвонів і реконструювали орган.

UNESCO увечері 15 квітня в офіційному Twitter повідомила, що має намір працювати спільно з владою Франції над відновленням собору, який з 1991 року включений в список Всесвітньої спадщини. Утім, пожежники Парижа не впевнені, що на місці згарища можливо відновити таку красиву споруду, якою був Норт-Дам де Парі.