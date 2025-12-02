Дрони атакували нафтобазу в Орловській області Росії. Фото:

Безпілотники атакували нафтобазу в Орловській області Росії.

Вночі 2 грудня БпЛА атакували регіон. Внаслідок цього виникла пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі. Про це губернатор Орловській області Андрій Кличков повідомив у Telegram.

Посадовець стверджує, що минулося без постраждалих. На місці пожежі працюють співробітники МНС і проводяться «необхідні заходи з ліквідації наслідків».

Як відомо, в Лівнах розташована нафтобаза «Орелнафтопродукт». Дрони вже били по цьому об'єкту 24 січня 2025 року.

Також вибухи та проліт БпЛА зафіксували над Краснодарським краєм, а саме над Туапсе та Ільським, де розташовані нафтопереробні заводи.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило, що вночі безпілотники атакували вісім регіонів й тимчасово окупований Крим. Ворог стверджує, що російська ППО нібито перехопила і знищила 45 українських БпЛА.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ 10 листопада уразили нафтобазу ФГКУ «Гвардійський» у тимчасово окупованому Криму, розташовану у населеному пункті Кар'єрне Сакського району.