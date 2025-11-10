Ураження нафтобази ФГКУ «Гвардійський», скріншот відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на сьогодні, 10 листопада уразили нафтобазу ФГКУ «Гвардійський» у тимчасово окупованому Криму, розташовану у населеному пункті Кар'єрне Сакського району.

Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази. Відповідне відео опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.