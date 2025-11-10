Новости
ССО ночью поразили нефтебазу в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

10 ноя 2025, 17:54
Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на сьогодні, 10 листопада уразили нафтобазу ФГКУ «Гвардійський» у тимчасово окупованому Криму, розташовану у населеному пункті Кар'єрне Сакського району.

Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази. Відповідне відео опубліковане на сторінках ССО у соцмережах.

ФГКУ «Гвардійський» є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії, — наголошують у ССО.

