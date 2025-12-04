Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210676-drony-pidpalyly-himichnyy-zavod-u-stavropolskomu-krayi-rf.html

Ракурс

Ставропольський край Росії вночі 4 грудня зазнав атаки безпілотників.

Місцеві мешканці кажуть, що пролунало щонайменше шість вибухів. Попередньо відомо, що дрони били по великому хімічному підприємству «Невинномиський Азот» у місті Невинномиську. На території заводу виникла пожежа. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив атаку й заявив, що «немає постраждалих та руйнувань». А на місцях «падіння уламків» працюють екстрені служби.

Як відомо, «Невинномиський Азот» — найбільше на півдні РФ підприємство хімічної промисловості, яке випускає широкий асортимент мінеральних добрив та продуктів органічного синтезу. На цьому заводі працюють єдині в Росії установки для виробництва метилакетату та високої чистоти оцтової кислоти.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявляв, що Сили оборони України у ніч на 3 грудня уразили нафтобазу «Дмітрієвська» у Тамбовській області РФ. Ця нафтобаза задіяна у забезпеченні потреб російської армії. Ураження цілі було зафіксоване, а на території об'єкта спалахнула пожежа.