Пожар в Нотр-Дам де Пари: шпиль и крыша здания полностью обрушились, огонь перекинулся на одну из башен (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: Le Figaro

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери уничтожил шпиль и крышу здания. Крыша Собора Парижской Богоматери полностью обвалилась вслед за шпилем.

Спасателям не удается потушить пожар. Огонь уже охватил одну из двух башен собора. К счастью в результате ЧП никто не пострадал, так как возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения. Об этом 15 апреля сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери. На собственной странице в Twitter он написал, что это печальное событие стало ударом для нации.

«Нотр-Дам де Пари в огне. Волнение целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит», — говорится в сообщении.

По словам представителя собора Андре Фино, часть здания в результате пожара утрачена безвозвратно.

Как известно, Собор Парижской Богоматери начали строить в 1163 году, строительство храма завершили в XIV веке. Нотр-Дам де Пари — кафедральный собор Архиепархии Парижа. Здание считается одной из главных достопримечательностей во Франции. В Соборе короновали королей. Ежегодно храм посещают до 14 млн туристов.

Напомним, 15 апреля в Париже случился масштабный пожар: огонь охватил здание Собора Парижской Богоматери. Над храмом виднеется столб дыма. Возгорание пытаются потушить большие силы спасателей, преодолеть пожар пока не удается.