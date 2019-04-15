Горит Собор Парижской Богоматери. Фото: spbdnevnik.ru

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Крупный пожар произошел 15 апреля в Париже. Загорелось здание Собора Парижской Богоматери.

Над храмом виден огромный столб дыма, который поднимается над зданием. На месте работают пожарные, прибывают дополнительные подразделения спасателей. Причина пожара пока неизвестна. Об этом сообщает Ashh Huntington в Twitter.

Как известно, Собор Парижской Богоматери построен в 1163 году. Храм посвящен Деве Марии, матери Иисуса Христа. Этот собор — одно из самых прекрасных произведений готического искусства. Стоит на острове Сите, на месте первой христианской церкви Парижа, базилики Святого Стефана.

Напомним, 13 апреля в канадском городе Гамильтоне, расположенном в штате Онтарио, неподалеку от Торонто, огонь уничтожил украинский культурный центр. Крыша и некоторые внешние стены здания рухнули несмотря на усилия пожарных.