В результате инцидента пострадавших нет, фото: Hamilton Fire Department

https://racurs.ua/n120716-ukrainskiy-kulturnyy-centr-v-kanade-unichtojil-pojar-foto-video.html

Ракурс

В канадском городе Гамильтоне, расположенном в штате Онтарио, неподалеку от Торонто, огонь уничтожил украинский культурный центр.

В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщает издание Global News со ссылкой на местных пожарных.

Отмечается, что пожар вспыхнул сегодня ночью вскоре после полуночи по местному времени на втором этаже здания, где расположен культурный центр. Огонь быстро распространился на крышу.

Несмотря на усилия пожарных, крыша и некоторые внешние стены здания рухнули. Распространение огня на соседние здания удалось предотвратить.

Пожарные сообщают о масштабных повреждениях, нанесенных огнем, и полной потере здания.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации агентство «Укринформ», здание принадлежало Союзу украинской молодежи. Здесь устраивались многочисленные мероприятия украинской общины города, а также располагалось отделение кредитного союза «Будущність».

В настоящее время не известно, уничтожил ли огонь деньги и финансовые документы кредитного союза.

Напомним, недавно была обнаружена связь между поджогом «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде, совершенном в феврале 2018 года, и пропагандистским телеканалом Russia Today.