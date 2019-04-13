Информация, заложенная в аудиокнигу, вызывает у людей разные визуальные образы, фото: Voices.com

https://racurs.ua/n120715-ludi-po-raznomu-vosprinimaut-audioknigi-uchenye.html

Ракурс

Люди по-разному погружаются в аудиокниги.

К такому выводу пришла группа ученых из Университета Аалто (Финляндия), которые с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследовали, как люди воспринимают информацию из аудиокниг, сообщает издание EurekaAlert.

В ходе исследования 16 человек слушали аудиокнигу, написанную профессором Ииро Яескалеяйненом, в устройстве МРТ. После этого те же люди снова слушали эту историю в секциях, которые длились от трех до пяти секунд, и перечисляли слова, которые пришли им в голову во время слушания.

Например, следующая строка в повести «пошел к двери спальни» для некоторых людей создавал образ ручки дверей, ходьбы и спальни, а для других — телевизор, дом и любимые телесериалы. Визуальные образы также могут быть разными.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на индивидуальных высказываниях, исследование изучало погружение, или сходство в деятельности мозга, относительно всей истории», — отмечает Яескаляйнен.

Списки слов, составленные субъектами исследования, оценивались с помощью семантического дерева и латентного семантического анализа. В семантическом дереве точки представляют собой понятия, а риски изображают отношения между понятиями. Например, слова «собака», «собака» и «спаниель» близки друг к другу в дереве, тогда как «собака» и «подводная лодка» находятся далеко друг от друга. Исходя из этого, были сделаны оценки того, насколько списки сюжетов участников эксперимента были далеки друг от друга.

Ученые обнаружили, что подобные слова в списке предусматривали сходство в деятельности мозга испытуемых, особенно в области между височной и теменной долей, что важно в обработке языка, и зрительной коры.

«В будущем будет интересно увидеть, вызвано ли это, например, культурными, или личностными различиями», — отмечает Яескаляйнен.

Кроме того, новый метод имеет другой потенциал для будущих исследований: измерение творчества и его нейронной основы, а также установление того как люди с разными культурными традициями интерпретируют мир.

Напомним, недавно ученые установили, что человеческий мозг способен воспринимать изменения магнитного поля.