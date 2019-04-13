Інформація, закладена в аудіокнигах, викликає в людей різні візуальні образи, фото: Voices.com

https://racurs.ua/ua/n120715-ludy-po-riznomu-spryymaut-audioknygy-ucheni.html

Ракурс

Люди по-різному занурюються в аудіокниги.

Такого висновку дійшла група вчених з Університету Аалто (Фінляндія), котрі за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) досліджували, як люди сприймають інформацію з аудіокниг, повідомляє видання EurekaAlert.

Під час дослідження 16 осіб слухали аудіокнигу, написану професором Ііро Яескалеяйненом, у пристрої МРТ. Після цього ті ж люди знову слухали цю історію в секціях, що тривали від трьох до п’яти секунд, і перераховували слова, які прийшли їм у голову під час слухання.

Наприклад, наступний рядок у повісті «пішов до дверей спальні» для деяких людей створював образ ручки дверей, ходьби і спальні, а для інших — телевізор, будинок і улюблені телесеріали. Візуальні образи також можуть бути різними.

«Замість того, щоб зосередитися на індивідуальних висловлюваннях, дослідження вивчало занурення, або подібність у діяльності мозку, щодо всієї історії», — зазначає Яескаляйнен.

Списки слів, складені суб'єктами дослідження, оцінювалися за допомогою семантичного дерева та латентного семантичного аналізу. У семантичному дереві точки являють собою поняття, а риски зображують відносини між поняттями. Наприклад, слова «собака», «собака» і «спанієль» близькі один до одного в дереві, тоді як «собака» і «підводний човен» знаходяться далеко один від одного. Виходячи з цього, були зроблені оцінки того, наскільки списки сюжетів учасників експерименту були далеко один від одного.

Вчені виявили, що подібні слова в списку передбачали подібність у діяльності мозку піддослідних, особливо в області між скроневою і тім’яною часткою, що важливо в обробці мови, і зорової кори.

«У майбутньому буде цікаво побачити, чи це викликано, наприклад, культурними, чи особистісними відмінностями», — зазначає Яескаляйнен.

Крім того, новий метод має інший потенціал для майбутніх досліджень: вимірювання творчості та її нейронної основи, а також встановлення того як люди з різними культурними традиціями інтерпретують світ.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що людський мозок здатний сприймати зміни магнітного поля.