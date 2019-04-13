Грамота прибыла самолетом в аэропорт «Борисполь», фото: Евгений Нищук

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В аэропорт «Борисполь» сегодня ночью из Германии прибыла грамота, выданная Петром I митрополиту Иоасафу Кроковскому о постановке его на Киевскую митрополию.

Этот документ, датированный 1708 годом, содержит свидетельства о захвате украинской церкви Москвой. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Отмечается, что в этом документе есть оговорка Петра I о том, что Москва имела опасения относительно возможности возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя.

Этот документ был утрачен в годы Второй мировой войны. С конца 50-х годов прошлого века он хранился в библиотеке немецкого Университета Тюбингена.

Грамота выполнена на пергаменте, размещенном в серебряно-позолоченной оправе. Ее размер составляет 80 см на 58 см.

Вскоре документ представят для обозрения в Национальном заповеднике «София Киевская».

Напомним, в январе этого года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.