Полиция нашла украденное кольцо, стоимость которого составляет 1 млн долларов, фото: The Local France

https://racurs.ua/n120713-francuzskaya-policiya-nashla-ukradennoe-kolco-naslednika-napoleona.html

Ракурс

Французская полиция нашла кольцо наследника императора Наполеона III, украденное в Париже в начале апреля.

Стоимость этого кольца составляет 1 млн дол., в нем есть брильянт весом 40 карат, который раньше был в короне жены Наполеона III императрицы Евгении, сообщает радиостанция RFI.

Это кольцо прямой наследник Наполеона III 32-летний бизнесмен Жан-Кристоф Наполеон подарил своей невесте, графине Олимпии фон Арко-Зиннеберг, по случаю помолвки.

Оно находилось в припаркованном автомобиле возле парижского отеля Aubusson, который пара забыла запереть.

Кроме кольца, из автомобиля также исчезли бумажник, кредитные карты и компьютер.

Момент кражи не запечатлела ни одна из видеокамер отеля.

Найти вора удалось благодаря одной из украденных кредитных карт, которой он расплатился в ближайшем японском ресторане, а также рассчитался за гостиницу. Тогда он попал на видеокамеры, благодаря чему полицейским удалось его разыскать.

Оказалось, что кольцо украл 30-летний гражданин Египта, ранее судимый за кражу. К счастью для владельцев кольца, вор не имел представлений о его реальной стоимости.

Помолвка Жана-Кристофа и графини Олимпии состоялась в январе 2018 года в Швейцарии.

Последний французский император Наполеон III правил в период с декабря 1852 года по сентябрь 1870 года. Он был племянником известного полководца и правителя Франции Наполеона Бонапарта.

Напомним, шляпу-двууголку Наполеона в прошлом году продали за 280 тыс. евро.