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Во время акции «желтых жилетов», фото: globallookpress.com
Протесты «желтых жилетов»: во Франции снова начались столкновения между митингующими и полицией (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n120712-protesty-jeltyh-jiletov-vo-francii-snova-nachalis-stolknoveniya-mejdu-mitinguuschimi-i-policiey.htmlРакурс
Сегодня во Франции происходит уже 22-я акция протеста «желтых жилетов».
На этот раз столкновение между протестующими и полицией начались менее чем через час после начала акции, сообщает France24.
Митингующие в Тулузе начали бросать камни в полицию, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.
Местные журналисты сообщают, что среди митингующих — «вооруженные люди в масках, одетые в черное».
Отмечается, что в Париже на акцию протеста, которая началась в 13.00 по местному времени, собрались несколько сотен человек.
Впоследствии французская полиция сообщила, что всего в протестах принимают участие 7,5 тыс. человек по всей стране, из них в Париже — 1,3 тыс. В столице Франции уже задержали 15 участников акций протеста.
Впервые акции желтых жилетов начались 17 ноября 2018 года в ответ на решение властей страны повысить налоги на топливо и цены на бензин. Эти акции протеста часто сопровождаются столкновениями с полицией и повреждением частной собственности. В ответ на агрессивные действия участников манифестаций власти страны приняли так называемый «антихулиганский» закон, который вступил в силу 11 апреля.
Gilets jaunes: la situation est toujours tendue à Toulouse entre manifestants et forces de l’ordre pic.twitter.com/MUulcb5lTs— BFMTV (@BFMTV) 13 квітня 2019 р.
Nouvelle interpellation ciblée. #ActeXXII#Acte22#GiletsJaunes#toulousepic.twitter.com/X2wtxQtRgn— Hugo Murail (@HMurail) 13 квітня 2019 р.
Напомним, в Париже во время протестов 16 марта подожгли банк и известный ресторан.
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