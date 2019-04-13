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Во время акции «желтых жилетов», фото: globallookpress.com

Протесты «желтых жилетов»: во Франции снова начались столкновения между митингующими и полицией (ФОТО, ВИДЕО)

13 апр 2019, 19:56
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Сегодня во Франции происходит уже 22-я акция протеста «желтых жилетов».

На этот раз столкновение между протестующими и полицией начались менее чем через час после начала акции, сообщает France24.

Митингующие в Тулузе начали бросать камни в полицию, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Местные журналисты сообщают, что среди митингующих — «вооруженные люди в масках, одетые в черное».

Отмечается, что в Париже на акцию протеста, которая началась в 13.00 по местному времени, собрались несколько сотен человек.

Впоследствии французская полиция сообщила, что всего в протестах принимают участие 7,5 тыс. человек по всей стране, из них в Париже — 1,3 тыс. В столице Франции уже задержали 15 участников акций протеста.

Впервые акции желтых жилетов начались 17 ноября 2018 года в ответ на решение властей страны повысить налоги на топливо и цены на бензин. Эти акции протеста часто сопровождаются столкновениями с полицией и повреждением частной собственности. В ответ на агрессивные действия участников манифестаций власти страны приняли так называемый «антихулиганский» закон, который вступил в силу 11 апреля.

Во время акции «желтых жилетов», фото: RFI

Напомним, в Париже во время протестов 16 марта подожгли банк и известный ресторан.


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