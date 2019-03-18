Протесты «желтых жилетов»: французское правительство признало наличие «недостатков» в сфере безопасности

Во время субботних событий в Париже, фото: Anarchists Worldwide

https://racurs.ua/n119520-protesty-jeltyh-jiletov-francuzskoe-pravitelstvo-priznalo-nalichie-nedostatkov-v-sfere.html

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Французское правительство признало, что меры безопасности были «недостаточными» для того, чтобы остановить поджоги и мародерство в районе знаменитых Елисейских полей в Париже во время субботней акции протеста «желтых жилетов».

По информации местных торговцев, около 80-ти офисов и магазинов были вандализированы, полиция заявляет о более 200 задержанных, среди них 15 несовершеннолетних. 11 человек пострадали в результате пожара в одном из банков. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По словам премьер-министра Франции Эдуарда Филипа, существуют «недостатки» в сфере безопасности, которые необходимо исправить.

«Анализ вчерашних событий свидетельствует о том, что принятые меры были недостаточными для того, чтобы сдержать насилие и предотвратить правонарушения», — отметил Филип.

Сегодня утром он планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Из-за сложившейся в Париже ситуации Макрон в субботу прервал свой отдых в Пиренеях и вернулся в столицу. Там во время кризисного совещания он пообещал прибегнуть к «решительным мерам».

Парижские предприниматели выражают обеспокоенность масштабными антиправительственными митингами, которые продолжаются уже 18-е выходные подряд. Митинг в субботу характеризовался резким ростом насилия на фоне уменьшения количества участников протестов.

«Кажется, это никогда не закончится, — отмечает владелец одного из магазинов на Елисейских полях. — Вы можете протестировать, но зачем уничтожать все? … Ремонт окон будет стоить не менее 25 тыс. евро, и значительной части товаров уже нет».

Напомним, в субботу в Париже «коктейлем Молотова» подожгли известный ресторан.