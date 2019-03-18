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Астероид 22 марта приблизится к Земле. Фото: Фокус

К Земле приближается огромный астероид — NASA

18 мар 2019, 09:37
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Астероид EA2, который имеет большой размер, пролетит от нашей планеты на небольшом расстоянии.

Скорость сближения небесного тела с Землей составляет чуть больше 5 км/сек. Астероид приблизится к планете 22 марта в 9.53 по киевскому времени. Он пролетит на расстоянии в более 300 тыс. км от Земли, что ближе, чем расстояние между планетой и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который находится в лаборатории реактивного движения в Пасадине, передает 18 марта ТАСС.

Как известно, в феврале 2018 года ученые обнаружили два астероида, которые пролетели относительно недалеко от Земли. Так, небесное тело 2019CN5 11 февраля пролетело на расстоянии 118 тыс. км, а астероид 2019CS5 15 февраля — на расстоянии около 400 тыс. км.

Напомним, ученые, наблюдающие за астероидом Бенну пришли к выводу, что небесное тело стало меньше вращаться. Астрологи утверждают, что за каждые 100 лет период вращения астероида Бенну вокруг своей оси сокращается на одну секунду.


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