Астероид Бенну стал меньше вращаться. Фото: VistaNews.ru

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Астероид Бенну стал меньше вращаться. К таким выводам пришли астрологи, которые наблюдают за небесным телом.

За каждые сто лет период вращения астероида Бенну вокруг своей оси сокращается на одну секунду, сообщается на сайте «Популярная механика».

По мнению ученых, через несколько миллионов лет ускорение периода вращения может привести к увеличению астероида, а позже к запуску процесса его разрушения.

Отмечается, что вскоре состоится экспедиция на астероид Бенну. Межпланетная станция OSIRIS-REx летом 2020 года должна будет совершить посадку на указанное небесное тело. Станция должна будет собрать образцы грунта. Ожидается, что миссия завершится весной 2021 года, когда Межпланетная станция OSIRIS-REx отправиться на Землю.