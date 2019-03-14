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В Индии обрушился мост: есть погибшие и десятки раненых. Фото: twitter/MumbaiMirror

В Индии обрушился мост: есть погибшие и десятки раненых (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2019, 18:08
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В Индии из-за обрушения моста погибли по меньшей мере три человека и еще 34 получили ранения. Сотрудники службы спасения полагают, что под мусором могут находиться еще около 10−12 человек.

На западе Индии в городе Мумбаи сегодня вечером обрушился участок пешеходного моста возле железнодорожной станции. Этот мост соединял две разные платформы и в момент происшествия на нем находилось много людей. Всех пострадавших граждан перевезли в больницу, но поиски возможных погибших продолжаются. Об этом сообщает местное издание aninews.

Обломки моста, который обрушился в Мумбаи. Фото: twitter/swatidTOI

В соцсетях уже появились страшные кадры с места происшествия, на которых можно заметить, как раненые люди лежат на асфальте и просят о помощи. На месте все еще работают полицейские и сотрудники чрезвычайных служб.

В связи с обрушением некоторые поезда задерживаются, а всем остальным горожанам необходимо отыскивать альтернативные пути для перемещения по городу.

Место обрушения моста в Индии

Ранее сообщалось, что в начале ноября в России обрушился мост, в результате чего два человека погибли и семь были госпитализированы в больницу. Все пострадавшие оказались работниками, которые занимались его реконструкцией. Вместе с обломками моста упали также кран и грузовик «КамАЗ».


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