Під час акції «жовтих жилетів», фото: globallookpress.com

https://racurs.ua/ua/n120712-protesty-jovtyh-jyletiv-u-franciyi-znovu-rozpochalysya-zitknennya-mij-mitynguvalnykamy.html

Ракурс

Сьогодні у Франції відбувається вже 22-а акція протестів «жовтих жилетів».

Цього разу зіткнення між протестувальниками та поліцією розпочалися менш ніж за годину після початку акції, повідомляє France24.

Мітингувальники в Тулузі розпочали кидати каміння в поліцію, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Місцеві журналісти повідомляють, що серед мітингувальників — «озброєні люди в масках, одягнені в чорне».

Зазначається, що в Парижі на акцію протесту, котра розпочалася о 13.00 за місцевим часом, зібралися кілька сотень людей.

Згодом французька поліція повідомила, що загалом у протестах беруть участь 7,5 тис. людей по всій країні, з них у Парижі — 1,3 тис. У столиці Франції вже затримали 15 учасників акцій протесту.

Вперше акції жовтих жилетів розпочалися 17 листопада 2018 року у відповідь на рішення влади країни підвищити податки на паливо та ціни на бензин. Ці акції протесту часто супроводжуються сутичками з поліцією та пошкодженням приватної власності. У відповідь на агресивні дії учасників маніфестацій влада країни ухвалила так званий «антихуліганський» закон, котрий набув чинності 11 квітня.

Gilets jaunes: la situation est toujours tendue à Toulouse entre manifestants et forces de l’ordre pic.twitter.com/MUulcb5lTs — BFMTV (@BFMTV) 13 квітня 2019 р.

Нагадаємо, у Парижі під час протестів 16 березня підпалили банк та відомий ресторан.