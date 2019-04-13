Місце інциденту, фото: Hiroaki Katayama

https://racurs.ua/ua/n120711-v-londoni-navmysno-protaranyly-avtomobil-posla-ukrayiny-policiya-vidkryla-vogon-po-zlovmysnyku.html

Ракурс

У Лондоні сьогодні вранці навмисно протаранили офіційний автомобіль посла України Наталії Галібаренко.

Інцидент стався в західній частині Лондона біля українського посольства в Голланді-Парк, Кенсінгтон, близько 10.00. Автомобіль Галібаренко в момент зіткнення стояв перед посольством. Про це повідомляється на сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук.

На місце інциденту негайно викликали поліцію, котра заблокувала автомобіль зловмисника. Однак, попри це, він ще раз вдарив автівку посла.

В результаті поліція була змушена відкрити вогонь по автомобілю зловмисника, йдеться в повідомленні посольства.

Винуватця інциденту затримали й доставили до відділку поліції.

Зазначається, що ніхто зі співробітників посольства не постраждав, обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються.

Згідно з фотографіями, розміщеними в соцмережах, територію біля посольства оточили британські правоохоронці. Очевидці повідомляють про понад десять пострілів з вогнепальної зброї, котрі пролунали під час цього інциденту.

Нагадаємо, восени минулого року посольство України в США викрило спробу здійснення антиукраїнських провокацій через підставні телефонні розмови.