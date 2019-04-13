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Місце інциденту, фото: Hiroaki Katayama
В Лондоні навмисно протаранили автомобіль посла України, поліція відкрила вогонь по зловмиснику (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120711-v-londoni-navmysno-protaranyly-avtomobil-posla-ukrayiny-policiya-vidkryla-vogon-po-zlovmysnyku.htmlРакурс
У Лондоні сьогодні вранці навмисно протаранили офіційний автомобіль посла України Наталії Галібаренко.
Інцидент стався в західній частині Лондона біля українського посольства в Голланді-Парк, Кенсінгтон, близько 10.00. Автомобіль Галібаренко в момент зіткнення стояв перед посольством. Про це повідомляється на сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук.
На місце інциденту негайно викликали поліцію, котра заблокувала автомобіль зловмисника. Однак, попри це, він ще раз вдарив автівку посла.
В результаті поліція була змушена відкрити вогонь по автомобілю зловмисника, йдеться в повідомленні посольства.
Винуватця інциденту затримали й доставили до відділку поліції.
Зазначається, що ніхто зі співробітників посольства не постраждав, обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються.
Згідно з фотографіями, розміщеними в соцмережах, територію біля посольства оточили британські правоохоронці. Очевидці повідомляють про понад десять пострілів з вогнепальної зброї, котрі пролунали під час цього інциденту.
Нагадаємо, восени минулого року посольство України в США викрило спробу здійснення антиукраїнських провокацій через підставні телефонні розмови.
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