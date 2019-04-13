Место инцидента, фото: Hiroaki Katayama

https://racurs.ua/n120711-v-londone-namerenno-protaranili-avtomobil-posla-ukrainy-policiya-otkryla-ogon-po-zloumyshlenniku.html

Ракурс

В Лондоне сегодня утром намеренно протаранили официальный автомобиль посла Украины Наталии Галибаренко.

Инцидент произошел в западной части Лондона возле украинского посольства в Холланд-Парк, Кенсингтон, около 10.00. Автомобиль Галибаренко в момент столкновения стоял перед посольством. Об этом сообщается на странице посольства в социальной сети Фейсбук.

На место инцидента немедленно вызвали полицию, которая заблокировала автомобиль злоумышленника. Однако, несмотря на это, он еще раз ударил машину посла.

В результате полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю злоумышленника, говорится в сообщении посольства.

Виновник инцидента задержали и доставили в отделение полиции.

Отмечается, что никто из сотрудников посольства не пострадал, обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются.

Согласно фотографиями, размещенными в соцсетях, территорию возле посольства окружили британские правоохранители. Очевидцы сообщают о более десяти выстрелах из огнестрельного оружия, которые прозвучали во время этого инцидента.

Напомним, осенью прошлого года посольство Украины в США разоблачило попытку осуществления антиукраинских провокаций через подставные телефонные разговоры.