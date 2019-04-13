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Место инцидента, фото: Hiroaki Katayama
В Лондоне намеренно протаранили автомобиль посла Украины, полиция открыла огонь по злоумышленнику (ФОТО)https://racurs.ua/n120711-v-londone-namerenno-protaranili-avtomobil-posla-ukrainy-policiya-otkryla-ogon-po-zloumyshlenniku.htmlРакурс
В Лондоне сегодня утром намеренно протаранили официальный автомобиль посла Украины Наталии Галибаренко.
Инцидент произошел в западной части Лондона возле украинского посольства в Холланд-Парк, Кенсингтон, около 10.00. Автомобиль Галибаренко в момент столкновения стоял перед посольством. Об этом сообщается на странице посольства в социальной сети Фейсбук.
На место инцидента немедленно вызвали полицию, которая заблокировала автомобиль злоумышленника. Однако, несмотря на это, он еще раз ударил машину посла.
В результате полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю злоумышленника, говорится в сообщении посольства.
Виновник инцидента задержали и доставили в отделение полиции.
Отмечается, что никто из сотрудников посольства не пострадал, обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются.
Согласно фотографиями, размещенными в соцсетях, территорию возле посольства окружили британские правоохранители. Очевидцы сообщают о более десяти выстрелах из огнестрельного оружия, которые прозвучали во время этого инцидента.
Напомним, осенью прошлого года посольство Украины в США разоблачило попытку осуществления антиукраинских провокаций через подставные телефонные разговоры.
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