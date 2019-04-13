Поліція знайшла вкрадений перстень, вартість якого становить 1 млн доларів, фото: The Local France

https://racurs.ua/ua/n120713-francuzka-policiya-znayshla-vkradenyy-persten-spadkoiemcya-napoleona.html

Ракурс

Французька поліція знайшла перстень спадкоємця імператора Наполеона III, вкрадений у Парижі на початку квітня.

Вартість цього персня становить 1 млн дол., в ньому є діамант вагою 40 каратів, які раніше був у короні дружини Наполеона III імператриці Євгенії, повідомляє радіостанція RFI.

Цей перстень прямий спадкоємець Наполеона III 32-річний бізнесмен Жан-Крістоф Наполеон подарував своїй нареченій, графині Олімпії фон Арко-Зіннеберг, з нагоди заручин.

Він перебував в автомобілі, припаркованому біля паризького готелю Aubusson, який пара забула замкнути.

Крім персня, з автомобіля також зникли гаманець, кредитні карти та комп’ютер.

Момент крадіжки не потрапив ні на одну з відеокамер готелю.

Знайти злодія вдалося завдяки одній з вкрадених кредитних карт, якою він розплатився в найближчому японському ресторані, а також розрахувався за готель. Тоді він потрапив на відеокамери, завдяки чому поліцейським вдалося встановити його особу.

Виявилося, що перстень вкрав 30-річний громадянин Єгипту, раніше судимий за крадіжку. На щастя для власників персня, злодій не мав уявлень про його реальну вартість.

Заручини Жана-Крістофа і графині Олімпії відбулася в січні 2018 року в Швейцарії.

Останній французький імператор Наполеон III правив у період з грудня 1852 року по вересень 1870 року. Він був племінником відомого полководця і правителя Франції Наполеона Бонапарта.

Нагадаємо, капелюх-бікорн Наполеона в минулому році продали за 280 тис. євро.