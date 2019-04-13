Грамота прибула літаком до аеропорту «Бориспіль», фото: Євген Нищук

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До аеропорту «Бориспіль» сьогодні вночі з Німеччини прибула грамота, видана Петром І митрополиту Йоасафу Кроковському щодо поставлення його на Київську митрополію.

Цей документ, датований 1708 роком, містить свідчення про захоплення української церкви Москвою. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр культури України Євген Ніщук.

Зазначається, що в цьому документі є застереження Петра І про те, що Москва мала побоювання, щодо можливості повернення Київської митрополії під владу Константинополя.

Цей документ був втрачений в роки Другої світової війни. З кінця 50-х років минулого століття він зберігався у бібліотеці німецького Університету Тюбінгену.

Грамота виконана на пергаменті, розміщеному в срібно-позолоченій оправі. Її розмір становить 80 см на 58 см.

Невдовзі документ представлять для огляду в Національному заповіднику «Софія Київська».

Нагадаємо, у січні цього року константинопольский патріарх Варфоломій вручив очільникові Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про автокефалію.