Внаслідок інциденту постраждалих немає, фото: Hamilton Fire Department

https://racurs.ua/ua/n120716-ukrayinskyy-kulturnyy-centr-u-kanadi-znyschyla-pojeja-foto-video.html

Ракурс

У канадському місті Гамільтоні, розташованому в штаті Онтаріо, неподалік від Торонто, вогонь знищив український культурний центр.

Внаслідок інциденту постраждалих немає. Про це повідомляє видання Global News з посиланням на місцевих пожежників.

Зазначається, що пожежа спалахнула сьогодні вночі незабаром після півночі за місцевим часом на другому поверсі будівлі, де розташований культурний центр. Вогонь швидко поширився на дах.

Попри зусилля пожежників, дах і деякі зовнішні стіни будівлі звалилися. Розповсюдженню вогню на сусідні будівлі вдалося запобігти.

Пожежники повідомляють про масштабні пошкодження, завдані вогнем, та повну втрату будівлі.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

За інформацією агентство «Укрінформ», будівля належала Спілці української молоді. Тут влаштовувалися численні заходи української громади міста, а також розташовувалося відділення кредитної спілки «Будущність».

Наразі не відомо, чи знищив вогонь гроші та фінансові документи кредитної спілки.

Нагадаємо, нещодавно було знайдено зв’язок між підпалом «Товариства угорської культури Закарпаття» в Ужгороді, здійсненому в лютому 2018 року, та пропагандистським телеканалом Russia Today.