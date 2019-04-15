Горить Собор Паризької Богоматері. Фото: spbdnevnik.ru

https://racurs.ua/ua/n120786-masshtabna-pojeja-v-paryji-goryt-sobor-paryzkoyi-bogomateri-video.html

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Масштабна пожежа сталася 15 квітня в Парижі. Загорілася будівля Собору Паризької Богоматері.

Над храмом видно величезний стовп диму, який піднімається над будівлею. На місці працюють пожежники, прибувають додаткові підрозділи рятувальників. Причини пожежі наразі невідомі. Про це повідомляє Ashh Huntington у Twitter.

Як відомо, Собор Паризької Богоматері побудований в 1163 році. Храм присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа. Цей собор — один із найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана.

Нагадаємо, 13 квітня у канадському місті Гамільтоні, розташованому в штаті Онтаріо, неподалік від Торонто, вогонь знищив український культурний центр. Дах і деякі зовнішні стіни будівлі звалилися попри зусилля пожежників.