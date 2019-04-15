Порошенко й Зеленський. Фото: Правда.інфо

https://racurs.ua/ua/n120785-viyna-zebotiv-ta-porohobotiv-na-storinci-zelenskogo-bilshe-laykiv-zibrav-poroshenko-foto.html

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В неофіційному опитуванні, яке проводить команда Володимира Зеленського у Facebook, із значним відривом від шоумена лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.

Автори опитування просили користувачів соціальної мережі ставити «лайк», якщо вони мають намір голосувати за Петра Порошенка та «сердечко» — якщо віддадуть свій голос за Володимира Зеленського. Опитування розмішене спільнотою «Змінимо країну разом» у Facebook.

Станом на сьогодні за Порошенка віддали свої голоси понад 40 тис. осіб, за Володимира Зеленського — понад 12 тис. «Лайк» чинному президенту в коментарях поставили певні артисти, журналісти та блогери.

Як відомо, другий тур виборів президента призначено на 21 квітня і, відповідно, до 15 квітня включно українці, які бажають змінити місце голосування, повинні були звернутися із заявою в органи Держреєстру виборців. При цьому, для переселенців достатньо оформити заяву, для інших громадян — потрібен документ, що підтверджує необхідність зміни місця для голосування (наприклад, довідка з місця роботи або навчання).

Нагадаємо, 14 квітня Петро Порошенко заспівав пісню «Ти ж мене підманула» зі сцени під НСК «Олімпійський». Пісню глава держави присвятив кандидату у президенти Володимиру Зеленському, з яким 14 квітня, мали відбутися дебати на стадіоні.

Сьогодні Зеленський закликав Порошенка докласти зусиль для звільнення військовополонених моряків ВМС України, кинути за ґрати вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк та розібратися з корупцією в «Укроборонпромі».