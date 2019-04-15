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Ракурс
Зеленський: Президент, що став шоуменом — це прикро

Зеленський про Порошенка: Президент, що став шоуменом — це прикро (ВІДЕО)

15 кві 2019, 13:56
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Володимир Зеленський, шоумен і кандидат у президенти, 15 квітня оприлюднив нове відеозвернення до свого опонента на виборах і чинного глави держави Петра Порошенка з вимогою звільнити військовополонених моряків ВМС України, кинути за ґрати вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк та розібратися з корупцією в «Укроборонпромі». Також Зеленський закликав Порошенка припинити «бігати по каналах». Відповідне відео опубліковано на сторінці шоумена у Facebook.

«Я дуже хочу, щоб ви від „я почув“, перейшли до „я зроблю“. А саме, посадили вбивць Катерини Гандзюк, Свинарчуків і згадали про те, що ви забули — про полонених моряків, які сидять за ґратами, поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів та накричитеся на стадіоні», — заявив кандидат у президенти.

За словами Зеленського, шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом — це прикро.

Нагадаємо, раніше Порошенко заспівав пісню «Ти ж мене підманула» зі сцени під НСК «Олімпійський». Пісню глава держави присвятив кандидату у президенти Володимиру Зеленському, з яким 14 квітня, мали відбутися дебати на стадіоні. Проте Зеленський їх не відвідав.

Сьогодні під час зустрічі з представниками Українського та іноземного бізнесу Порошенко спробував себе у ролі Голобородька з серіалу «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


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