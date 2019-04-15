Зеленский: Президент, ставший шоуменом - это досадно

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Ракурс

Владимир Зеленский, шоумен и кандидат в президенты, 15 апреля обнародовал новое видеообращение к своему оппоненту на выборах и действующему главе государства Петру Порошенко с требованием освободить военнопленных моряков ВМС Украины, бросить за решетку убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк и разобраться с коррупцией в «Укроборонпроме». Также Зеленский призвал Порошенко прекратить «бегать по каналам». Соответствующее видео опубликовано на странице шоумена в Facebook.

«Я хочу, чтобы вы от „я услышал“, перешли к „я сделаю“. В частности, посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли — о наших пленных моряках, которые сидят за решеткой, пока вы бегаете по каналам в поисках Зеленского, здаете анализы и кричите на стадионе», — заявил кандидат в президенты.

По словам Зеленского, шоумен может стать президентом, а президент, ставший шоуменом — это печально.

Напомним, ранее Порошенко спел песню «Ти ж мене підманула» со сцены под НСК «Олимпийский». Песню глава государства посвятил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, с которым 14 апреля, должны были состояться дебаты на стадионе. Однако Зеленский их пропустил.

Сегодня во время встречи с представителями Украинского и иностранного бизнеса Порошенко попробовал себя в роли Голобородько из сериала «Слуга народа».