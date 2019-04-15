Порошенко в роли «Слуги народа»: МВФ - грабительская организация, требующая от Украины 3% взятки

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Петр Порошенко в шутку назвал Международный валютный фонд грабительской организацией. Об этом президент Украины заявил во время встречи с представителями Украинского и иностранного бизнеса 15 апреля. Таким образом он сыграл роль Голобородько из сериала «Слуга народа».

«Во время переговоров об очередном транше Международного валютного фонда, этой грабительской организации, с помощью которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от Украины требуют 3% взятки. Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить», — заявил Порошенко.

По словам Порошенко, так выглядит программа сотрудничества с международными организациями и МВФ в сериале «Слуга народа».

Полное видео выступления:

Напомним, ранее Порошенко спел песню «Ти ж мене підманула» со сцены под НСК «Олимпийский». Песню глава государства посвятил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, с которым 14 апреля, должны были состояться дебаты на стадионе. Однако Зеленский их пропустил.