Порошенко в ролі «Слуги народу»: МВФ — грабіжницька організація, яка вимагає від України 3% хабаря / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n120761-sluga-narodu-mvf-grabijnycka-organizaciya-yaka-vymagaie-vid-ukrayiny-3-habarya-video.html

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Петро Порошенко жартома назвав Міжнародний валютний фонд грабіжницькою організацією. Про це президент України заявив під час зустрічі з представниками Українського та іноземного бізнесу 15 квітня. Таким чином він зіграв роль Голобородька з серіалу «Слуга народу».

«Під час переговорів про черговий транш Міжнародного валютного фонду, цієї грабіжницької організації, за допомогою якої Захід визискує країни третього світу, від України вимагають 3% хабаря. Вони також наполягають на монополії на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити», — заявив Порошенко.

За словами Порошенка, так виглядає програма співпраці з міжнародними організаціями та МВФ у серіалі «Слуга народу».

Повне відео виступу:

Нагадаємо, раніше Порошенко заспівав пісню «Ти ж мене підманула» зі сцени під НСК «Олімпійський». Пісню глава держави присвятив кандидату у президенти Володимиру Зеленському, з яким 14 квітня, мали відбутися дебати на стадіоні. Проте Зеленський їх не відвідав.