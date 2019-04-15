Алла Пугачова сьогодні святкує 70-річчя

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Ракурс

Алла Пугачова сьогодні святкує 70-річний ювілей. Відома радянська і російська співачка є виконавцем понад 500-ти пісень, її дискографія налічує більше 100 сольних платівок. За роки своєї кар'єри популярна співачка продала понад 250 млн дисків.

Останнім часом Алла Пугачова веде досить тихе життя — вона присвятила себе вихованню сина Гаррі та доньоки Лізи, які з’явилися у шлюбі з гумористом і телеведучим Максимом Галкіним. Співачка рідко виступає на сцені і майже не бере участі в ток-шоу.

Алла Пугачова народилася 15 квітня 1949 року. Під час навчання в музичному училищі відбулися перші записи і виступи артистки. У 1969 році вона влаштувалася солісткою і концертмейстером у Державне училище циркового та естрадного мистецтва. Після участі в V Всесоюзному конкурсі артистів естради співачці надійшла пропозиція від керівника ВІА «Веселые ребята» стати солісткою ансамблю. Згодом, вже на піку її творчості побутув жарт: «Хто такий Брежнєв? Дрібний політичний діяч епохи Алли Пугачової».

Після відходу з «Веселых ребят» у 1976 році вона стала солісткою естрадно-симфонічного оркестру Вірменії під керуванням Костянтина Орбеляна. Перший сольний концерт співачки пройшов в Харкові, їй акомпанував філармонічний колектив ВІА «Ритм». У той час Харківська філармонія ніякого відношення до концертів не мала, всі квитки на концерт Пугачової поширювалися кулуарно, оскільки співачка взагалі не повинна була сольно виступати — вона не мала дозволу «Москонцерту», в якому тоді працювала.

«Кожне відділення тривало 45 хв. До речі, знаменитих „балахонів“ у неї тоді не було. Коли вона під рояль співала пісні з „Іронії долі“, ми йшли перепочити і покурити. Глядачі були шоковані її виступом. Вони очікували, що Алла вийде і просто заспіває. А вона розмовляла, спілкувалася — щоб глядачі повірили, що вона відкрита перед ними. Пугачова співала кожну пісню на межі, дуже швидко втомлювалася. Пам’ятаю, навіть доводилося вдаватися до допомоги медиків, вони робили їй уколи в горло», — згадують про концертах Пугачової її колеги.

У серпні 2009-го року Пугачова попрощалася з Україною концертом в харківському Палаці спорту. У 2010 році вона повністю припинила гастрольну діяльність і з тих пір не дала жодного сольного концерту. Іноді Пугачова бере участь у загальних концертах і телепередачах.

У 2014 році Алла Пугачова разом з іншими діячами виступила на захист музиканта, лідера групи «Машина часу» Андрія Макаревича, який підтримував Україну за часів Революції гідності і критикував агресію Росії.