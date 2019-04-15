Алла Пугачева сегодня празднует 70-летие

https://racurs.ua/n120759-alla-pugacheva-segodnya-prazdnuet-70-letie-foto-video.html

Ракурс

Алла Пугачева сегодня празднует 70-летний юбилей. Известная советская и российская певица является исполнителем более 500-ти песен, ее дискография насчитывает более 100 сольных пластинок. За годы своей карьеры популярная певица продала свыше 250 млн дисков.

В последнее время Алла Пугачева ведет довольно тихую жизнь — она посвятила себя воспитанию сына Гарри и дочери Лизы, которые появились в браке с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным. Певица редко выступает на сцене и почти не участвует в ток-шоу.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Во время учебы в музыкальном училище состоялись первые записи и выступления артистки. В 1969 году она устроилась солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. После участия в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады певице поступило предложение от руководителя ВИА «Веселые ребята» стать солисткой ансамбля. На пике ее творчества в ходу была шутка: «Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой».

После ухода из «Веселых ребят» в 1976 году она стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Армении под управлением Константина Орбеляна. Первый сольный концерт певицы прошел в Харькове, ей аккомпанировал филармонический коллектив ВИА «Ритм». В то время Харьковская филармония никакого отношения к концертам не имела, все билеты на концерт Пугачевой распространялись кулуарно, поскольку певица вообще не имела права сольно выступать — не было разрешения «Москонцерта», в котором она работала.

«Каждое отделение шло по 45 мин. Кстати, знаменитых балахонов у нее тогда не было. Когда она под рояль пела песни из „Иронии судьбы“, мы уходили передохнуть и покурить. Зрители были просто шокированы ее выступлением. Они ожидали, что Алла выйдет и просто споет. А она разговаривала, общалась — чтобы зрители поверили, что она открыта перед ними. Пугачева пела каждую песню на пределе, очень быстро уставала. Помню, даже приходилось прибегать к помощи медиков, они делали ей уколы в горло», — вспоминают о концертах Пугачевой ее коллеги.

В августе 2009-го Пугачева попрощалась с Украиной концертом в харьковском Дворце спорта. В 2010 году она полностью прекратила гастрольную деятельность и с тех пор не дала ни одного сольного концерта. Иногда Пугачева принимает участие в сборных концертах и телепередачах.

В 2014 году Алла Пугачева вместе с другими деятелями выступили в защиту музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который поддерживал Украину во времена Революции достоинства и критиковал агрессию России.