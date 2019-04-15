Коломойський і «ПриватБанк»: Порошенко заявив про загрозу зриву співпраці з МВФ. Фото: Страна

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Міжнародному валютному фонду й Україні загрожує глибока криза у відносинах, якщо суд стане на бік олігарха Ігоря Коломойського у справі про законність націоналізації «ПриватБанку».

Кошти клієнтів «Привату» також опиняться під загрозою, заявив сьогодні на зустрічі з представниками вітчизняного й іноземного бізнесу президент Петро Порошенко, інформує його прес-служба.

«Різкі рухи щодо банку створюють певні загрози для коштів його численних клієнтів. Рішення на користь екс-власника стане потужним ударом по співпраці з МВФ. „Задній хід“ призведе до глибокої кризи у відносинах із фондом», — наголосив він.

Така ситуація створить ризики для макроекономічної стабільності в Україні, для курсу валют, а це лише посилить кризу, переконаний президент.

Недавно Коломойський заявив, що через суд добиватиметься повернення 2 млрд дол. свого капіталу в «Приваті», а також відшкодування державою компенсації «у тому чи іншому вигляді» за націоналізацію його банку.

Як відомо, у грудні 2016 року цей банк був націоналізований за рішенням уряду України. Через рік «Приват» звернувся до Високого суду Лондона з позовом проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, в якому йшлося про виведення з банку десятків мільярдів гривень перед націоналізацією. Суд наклав арешт на активи екс-власників банку по всьому світу (всього близько 2,5 млрд дол.). Наприкінці лютого поточного року стало відомо про судове оскарження Коломойським і Боголюбовим рішення про націоналізацію «ПриватБанку».