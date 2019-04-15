Коломойский и «ПриватБанк»: Порошенко заявил об угрозе срыва сотрудничества с МВФ. Фото: Страна

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Международному валютному фонду и Украине грозит глубокий кризис в отношениях, если суд встанет на сторону олигарха Игоря Коломойского по делу о законности национализации «ПриватБанка».

Средства клиентов «Привата» также окажутся под угрозой, заявил сегодня на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса президент Петр Порошенко, информирует его пресс-служба.

«Резкие движения относительно банка создают определенные угрозы для средств его многочисленных клиентов. Решение в пользу экс-владельца станет мощным ударом по сотрудничеству с МВФ. „Задний ход“ приведет к глубокому кризису в отношениях с фондом», — подчеркнул он.

Такая ситуация создаст риски для макроэкономической стабильности в Украине, для курса валют, а это только усугубит кризис, уверен президент.

Недавно Коломойский заявил, что через суд будет добиваться возврата 2 млрд долл. своего капитала в «Привате», а также возмещения государством компенсации «в том или ином виде» за национализацию его банка.

Как известно, в декабре 2016 года этот банк был национализирован по решению правительства Украины. Через год «Приват» обратился в Высокий суд Лондона с иском в отношении его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в котором речь шла о выведении из банка десятков миллиардов гривен перед национализацией. Суд наложил арест на активы экс-владельцев банка по всему миру (всего около 2,5 млрд долл.). В конце февраля текущего года стало известно о судебном обжаловании Коломойским и Боголюбовым решения о национализации «ПриватБанка».