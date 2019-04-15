Фигурант дела против окружения Порошенко Дмитрий Крючков летит в Украину, чтобы свидетельствовать в НАБУ, фото — Радио Свобода

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Дмитрий Крючков — фигурант дела против окружения президента Петра Порошенко — вечером 15 апреля прилетит в Украину, чтобы свидетельствовать в НАБУ.

Бывшего народного депутата могут экстрадировать в Украину из Германии, сообщили «Українські Новини» со ссылкой на источник из окружения Крючкова.

Утверждается, что экс-глава правления компании «Энергосети» сам захотел прибыть в Украину и дать показания. В аэропорту «Борисполь» Крючкова встретят адвокаты, с которыми он поедет в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы получить ходатайство об избрании меры пресечения.

В конце марта вышло в эфир расследование телепрограммы «Схемы», в котором обнародовали информацию о том, что средства через компанию «Энергосети» выводились в том числе и в интересах депутата Верховной Рады Игоря Кононенко, близкого к действующему главе государства. Крючков заявил, что отдавал Кононенко 50−75% незаконно заработанных средств.

Год назад Крючкова задержали в Германии по запросу Украины, однако впоследствии отпустили под залог, несмотря на требование НАБУ и САП об экстрадиции в Украину. В марте этого года Высший суд Мюнхена утвердил упрощенную процедуру экстрадиции Крючкова на основании его собственного заявления и согласия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Крючкова в завладении 424 млн грн средств «Запорожьеоблэнерго» и нескольких предприятий Запорожской области. Экс-нардеп якобы подписывал договоры об уступке права требования долга, что позволяло предприятию «Энергосети» взыскивать задолженность за поставленную электроэнергию.

В САП уверены, что экс-нардеп бежал из Украины в результате разглашения данных предварительного расследования депутатом Сергеем Лещенко.

Нардеп Кононенко пообещал судиться с «Радио Свобода».