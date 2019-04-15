«Северный поток-2» не будет управляться "Газпромом" – директива Совета ЕС. Фото: LekkerCryptisch

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Ракурс

Российский газопровод «Северный поток-2» не будет управляться «Газпромом». Согласно новой газовой директиве, принятой сегодня Советом ЕС, поставщик и компания-транспортировщик должны быть обособленными.

Совет ЕС принял новый документ, регулирующий поставки газа в Европу по морским газопроводам, который значительно повлияет на российский проект. Решение получило огромную поддержку, от голосования отказалась только Болгария. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно новому документу, «Газпром» не только должен будет передать управление трубопроводом другой компании, но и обязан предоставить свободный доступ к нему другим компаниям-поставщикам.

После публикации документа в официальном СМИ Европейского Союза он вступит в силу через 20 дней. Затем государства-члены ЕС должны будут в течение 9 месяцев внести необходимые изменения в национальное законодательство.

Выполнение пунктов документа будет обязательным на территории ЕС. В Европарламенте решение получило поддержку еще 4 апреля.

Как ранее сообщал «Ракурс», по мнению Европарламента, «Северный поток-2» не отвечает стратегическим интересам Европейского Союза. Соответствующую резолюцию приняли в середине марта.