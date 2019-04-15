«Північний потік-2» не буде управлятися "Газпромом" – директива Ради ЄС. Фото: LekkerCryptisch

https://racurs.ua/ua/n120762-pivnichnyy-potik-2-ne-bude-upravlyatysya-gazpromom-dyrektyva-rady-ies.html

Ракурс

Російський газогін «Північний потік-2» не буде управлятися «Газпромом». Згідно з новою газовою директивою, ухваленою сьогодні Радою ЄС, постачальник і компанія-транспортувальник повинні бути відокремленими.

Рада ЄС ухвалила новий документ, що регулює постачання газу до Європи морськими газогонами, який значно вплине на російський проект. Рішення отримало величезну підтримку, від голосування відмовилася лише Болгарія. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Згідно з новим документом, «Газпром» не тільки повинен буде передати управління трубопроводом іншій компанії, але й змушений буде надати вільний доступ до нього іншим компаніям-постачальникам.

Після публікації документа в офіційному ЗМІ Європейського Союзу він набуде чинності через 20 днів. Потім держави-члени ЄС мають упродовж 9 місяців внести необхідні зміни до національного законодавства.

Виконання пунктів документу буде обов’язковим на території ЄС. В Європарламенті рішення отримало підтримку ще 4 квітня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на думку Європарламенту, «Північний потік-2» не відповідає стратегічним інтересам Європейського Союзу. Відповідну резолюцію ухвалили у середині березня.