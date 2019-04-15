Фігурант справи проти оточення Порошенка Дмитро Крючков летить в Україну, щоб свідчити в НАБУ, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120763-figurant-spravy-proty-otochennya-poroshenka-letyt-v-ukrayinu-schob-svidchyty-v-nabu-zmi.html

Ракурс

Дмитро Крючков — фігурант справи проти оточення президента Петра Порошенка — увечері 15 квітня прилетить в Україну, щоб свідчити в НАБУ.

Колишнього народного депутата можуть екстрадувати в Україну з Німеччини, повідомили «Українські Новини» з посиланням на джерело з оточення Крючкова.

Стверджується, що екс-голова правління компанії «Енергомережа» сам забажав прибути в Україну і дати покази. В аеропорту «Бориспіль» Крючкова зустрінуть адвокати, з якими він поїде в Національне антикорупційне бюро, щоб отримати клопотання про обрання запобіжного заходу.

Наприкінці березня вийшло в ефір розслідування телепрограми «Схеми», у якому оприлюднили інформацію про те, що кошти через компанію «Енергомережа» виводилися в тому числі і в інтересах депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка, близького до чинного глави держави. Крючков заявляв, що віддавав Кононенку 50−75% незаконно зароблених коштів.

Рік тому Крючкова затримали в Німеччині за запитом України, однак згодом відпустили під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про екстрадицію в Україну. У березні Вищий суд Мюнхена затвердив спрощену процедуру екстрадиції Крючкова на підставі його власної заяви і згоди.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн грн коштів «Запоріжжяобленерго» і кількох підприємств Запорізької області. Екс-нардеп буцімто підписував договори про відступлення права вимоги боргу, що дозволяло підприємству «Енергомережі» стягувати заборгованість за поставлену електроенергію.

В САП впевнені, що екс-нардеп втік з України внаслідок розголошення даних досудового розслідування депутатом Сергієм Лещенком.

Нардеп Кононенко пообіцяв позиватися проти «Радіо Свобода».