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Ракурс
Порошенко и Зеленский. Фото: Правда.инфо

Война зеботов и порохоботов: на странице Зеленского больше «лайков» собрал Порошенко (ФОТО)

15 апр 2019, 19:58
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В неофициальном опросе, который проводит команда Владимира Зеленского в Facebook, со значительным отрывом от шоумена лидирует действующий глава государства Петр Порошенко.

Авторы опроса просили пользователей социальной сети ставить «лайк», если они намерены голосовать за Петра Порошенко и «сердечко» — если отдадут свой голос за Владимира Зеленского. Опрос размешен сообществом «Изменим страну вместе» в Facebook.

По состоянию на сегодня за Порошенко отдали свои голоса более 40 тыс. человек, за Владимира Зеленского — более 12 тыс. «Лайк» действующему президенту в комментариях поставили определенные артисты, журналисты и блогеры.

Как известно, второй тур выборов президента назначен на 21 апреля и, соответственно, до 15 апреля включительно украинцы, которые желают изменить место голосования, должны были обратиться с заявлением в органы Госреестра избирателей. При этом, для переселенцев достаточно оформить заявление, для остальных граждан — нужен документ, подтверждающий необходимость изменения места голосования (например, справка с места работы или учебы).

Скриншот: сообщество «Изменим страну вместе» в Facebook

Скриншот: сообщество «Изменим страну вместе» в Facebook

Скриншот: сообщество «Изменим страну вместе» в Facebook

Напомним, 14 апреля Петр Порошенко спел песню «Ти ж мене пидманула» со сцены под НСК «Олимпийский». Песню глава государства посвятил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, с которым 14 апреля, должны были состояться дебаты на стадионе.

Сегодня Зеленский призвал Порошенко приложить усилия для освобождения военнопленных моряков ВМС Украины, бросить за решетку убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк и разобраться с коррупцией в «Укроборонпроме».

Источник: Ракурс


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