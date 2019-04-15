В Черкассах из-за слезоточивого газа стало плохо 75 детям. Фото: ГСЧС

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Сегодня в Черкассах произошло массовое отравление детей в школе № 1. В Черкасскую областную детскую больницу госпитализировали 38 детей, еще 37 учеников получили медицинскую помощь амбулаторно. Причиной плохого самочувствия детей стал слезоточивый газ, который распылили в вестибюле учебного заведения.

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