Россия объявила ультиматум Совету Европы: возвращение 60 млн евро долга в обмен на собственный сценарий реформ, фото — DW

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Россия готова вернуть Совете Европы долг в 60 млн евро, который набежал за два года невыплат. В Совете Федерации российского парламента в обмен на это требуют реформировать Совет Европы таким образом, чтобы каждая делегация имела гарантированное право голоса.

О таком сценарии событий российскому изданию «Известия» рассказал дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия вернет долг, если Парламентская ассамблея (ПАСЕ) «устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций». Речь идет о том, чтобы каждая делегация имела гарантированное право голоса. В таком случае Россия выплатит и ежегодный взнос, и вернет долг, который накопился за прошедшие два года.

Французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехти считает, что Россия должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей Европейского суда по правам человека только в том случае, если «Москва даст положительные сигналы относительно украинского кризиса».

Напомним, в начале апреля этого года пророссийский доклад голландца Тинни Кокса не помог России вернуть делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Попытка РФ снять с себя санкции также провалилась.

Россияне планировали отменить действующую процедуру введения санкций и заменить ее на более сложный механизм. Такой маневр должен был позволить России вернуться в Ассамблею и фактически запретить накладывать на нее санкции.