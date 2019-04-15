На атомной электростанции «Фукусима» из реактора извлекают топливные стержни. Фото: twitter/laprovence

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Ракурс

В Японии ученые начали извлечение топливных стержней одного из трех ядерных реакторов АЭС «Фукусима-1». Сейчас проводится извлечение неиспользованных и первых использованных топливных стержней третьего блока.

Предположительно, работы в этом энергоблоке завершатся через два года, после чего техники смогут приступить к разбору двух оставшихся ректоров. Об этом сообщает Time, ссылаясь на Tokyo Electric Power Co.

Самым сложным этапом остается удаление расплавленного топлива. Извлечение топлива из охлаждающих бассейнов ранее отложили на пять лет из-за высокого уровня радиации.

Сейчас же рабочие дистанционно управляют краном (на расстоянии 500 м), с помощью которого должны поднять топливо и поместить его в защитную бочку. Весь процесс происходит под водой, чтобы не допустить утечки радиации. В каждую бочку поставят по семь топливных блоков, а затем контейнер опустят в грузовик.

На машине бочку отправят в другой охлаждающий бассейн, который сможет обезопасить топливо в случае нового землетрясения.

Зонды зафиксировали следы расплавленного ядерного топлива во всех реакторах, но его точное местоположение пока установить не удается.

В феврале с помощью робота японцы удалили мелкий ядерный мусор во втором реакторе, но крупные куски поднять пока невозможно. В связи с этим возникла необходимость создать робота, который сможет разбивать большие куски на более мелкие осколки. Разработкой занялась корпорация Toshiba.

До конца этого года ученые попытаются определить способы извлечения расплавленного топлива из реакторов. Сам процесс по его удалению планируют начать в 2021 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», длительный стресс из-за землетрясения и цунами в 2011 году стал причиной гибели более 3,7 тыс. японцев. Тогда жертвами стихии стали тысячи человек, а на АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв.