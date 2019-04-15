Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» вышла прошлой ночью

https://racurs.ua/n120748-pervaya-seriya-zakluchitelnogo-sezona-igry-prestolov-vyshla-proshloy-nochu-video.html

Ракурс

Утром понедельника, 15 апреля, в сети показали первую серию заключительного сезона культового сериала «Игры престолов».

Премьера состоялась в США 14 апреля в 21.00. Ориентировочная продолжительность первого эпизода восьмого сезона составляет 54 минуты. Премьера нового сезона состоялась на телеканале HBO. Сейчас первую серию можно посмотреть сразу на нескольких ресурсах.

В новом сезоне «Игры престолов» будет только шесть серий. В них рассказано о борьбе за Железный трон и войну с белыми ходоками во главе с Королем Ночи. Актеры рассказывали о шокирующих сюжетных поворотах, которые ожидают зрителей «Игры престолов».

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» создан по циклу романов «Песнь льда и пламени» телеканалом НВО. Автор Джордж Мартин написал первую книгу в 1991 году, сериал вышел на экраны в 2011 году. События саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в романах. Последние три сериала созданы на основе черновиков книг, которые еще не появились в магазинах.

Заключительный сезон киносаги мог выйти на экраны еще позже. В 2020 году сериал намерены номинировать на премию «Эмми». По условиям конкурса, чтобы претендовать на нее, очередной сезон должен был выйти на экраны между 1 июня 2019 года и 31 мая 2020 года. Поэтому авторы сериала обещали, что раньше лета 2020 зрители его не увидят. Поскольку «Игры престолов» вышли в апреле, то сага может претендовать на премию уже менее, чем через год.

Актриса Эмилия Кларк во время съемок в первых двух сезонах «Игры престолов» рассказала, что перенесла инсульт и три операции на мозге.