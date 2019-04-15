Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» вышла прошлой ночью

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» вышла прошлой ночью (ВИДЕО)

15 апр 2019, 09:25
999

Утром понедельника, 15 апреля, в сети показали первую серию заключительного сезона культового сериала «Игры престолов».

Премьера состоялась в США 14 апреля в 21.00. Ориентировочная продолжительность первого эпизода восьмого сезона составляет 54 минуты. Премьера нового сезона состоялась на телеканале HBO. Сейчас первую серию можно посмотреть сразу на нескольких ресурсах.

В новом сезоне «Игры престолов» будет только шесть серий. В них рассказано о борьбе за Железный трон и войну с белыми ходоками во главе с Королем Ночи. Актеры рассказывали о шокирующих сюжетных поворотах, которые ожидают зрителей «Игры престолов».

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» создан по циклу романов «Песнь льда и пламени» телеканалом НВО. Автор Джордж Мартин написал первую книгу в 1991 году, сериал вышел на экраны в 2011 году. События саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в романах. Последние три сериала созданы на основе черновиков книг, которые еще не появились в магазинах.

Заключительный сезон киносаги мог выйти на экраны еще позже. В 2020 году сериал намерены номинировать на премию «Эмми». По условиям конкурса, чтобы претендовать на нее, очередной сезон должен был выйти на экраны между 1 июня 2019 года и 31 мая 2020 года. Поэтому авторы сериала обещали, что раньше лета 2020 зрители его не увидят. Поскольку «Игры престолов» вышли в апреле, то сага может претендовать на премию уже менее, чем через год.

Актриса Эмилия Кларк во время съемок в первых двух сезонах «Игры престолов» рассказала, что перенесла инсульт и три операции на мозге.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше