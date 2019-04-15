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Жертвами урагана в США стали не менее восьми человек. Фото: moien.lu
Жертвами урагана в США стали не менее восьми человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n120747-jertvami-uragana-v-ssha-stali-ne-menee-vosmi-chelovek-video.htmlРакурс
Жертвами урагана на юге США стали не менее восьми человек, трое из которых — дети. Торнадо, сильный ветер и паводки пришли в штаты Луизиана, Техас, Миссисипи и Алабама, оставляя за собой серьезные разрушения.
Стихийное бедствие привело к большому количеству раненых и многих американцев оставило без крыши над головой. Сейчас ураган двинулся на восточное побережье. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
По данным издания, в Техасе городок Франклин был практически полностью уничтожен. В археологическом парке торнадо настиг туристов и врачи не смогли спасти раненую женщину.
USA (2019) The Strength of a Tornado— WeatherVideos (@weather_videos) 15 апреля 2019 г.
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В Луизиане поток воды унес 13-летнего мальчика, а затем полиция нашла еще одного утонувшего человека в салоне затопленного автомобиля.
В штате Алабама жертвой урагана стал рабочий, который помогал разбирать поваленные деревья. В штате Миссисипи также фиксируют одного погибшего и много раненых.
Ранее сообщалось, что в середине марта в США циклон принес ураганный ветер и снег. Он накрыл 25 штатов и вызвал массу ДТП. В результате погиб один человек.
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