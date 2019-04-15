Жертвами урагана в США стали не менее восьми человек. Фото: moien.lu

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Жертвами урагана на юге США стали не менее восьми человек, трое из которых — дети. Торнадо, сильный ветер и паводки пришли в штаты Луизиана, Техас, Миссисипи и Алабама, оставляя за собой серьезные разрушения.

Стихийное бедствие привело к большому количеству раненых и многих американцев оставило без крыши над головой. Сейчас ураган двинулся на восточное побережье. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По данным издания, в Техасе городок Франклин был практически полностью уничтожен. В археологическом парке торнадо настиг туристов и врачи не смогли спасти раненую женщину.

В Луизиане поток воды унес 13-летнего мальчика, а затем полиция нашла еще одного утонувшего человека в салоне затопленного автомобиля.

В штате Алабама жертвой урагана стал рабочий, который помогал разбирать поваленные деревья. В штате Миссисипи также фиксируют одного погибшего и много раненых.

Ранее сообщалось, что в середине марта в США циклон принес ураганный ветер и снег. Он накрыл 25 штатов и вызвал массу ДТП. В результате погиб один человек.