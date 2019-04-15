В Канаде открыли стрельбу в церкви: погиб старейшина, есть пострадавшие. Фото: СВС

https://racurs.ua/n120746-v-kanade-otkryli-strelbu-v-cerkvi-pogib-stareyshina-est-postradavshie-video.html

Ракурс

В Канаде мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви. Один человек погиб, а второй — находится под присмотром врачей.

Установлено, что погибшим является старейшина церкви. Второго пострадавшего доставили в больницу по воздуху и сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщает издание СВС.

Трагический инцидент произошел сегодня в округе Колумбия. Правоохранители заявляют, что у преступления не было религиозного подтекста. По данным правоохранителей, 25 летний мужчина заявился в церковь с винтовкой.

После стрельбы мужчину повалили на землю прихожане и смогли обезвредить его. Правоохранители взяли его под стражу. В ходе предварительного следствия было установлено, что семья старейшины знакома с его убийцей.

Внук погибшего поделился, что в марте дом его деда был сожжен во время подозрительного пожара. Пока что полиция не связывает эти инциденты вместе.

The Coroner is now at the scene of the church shooting in #SalmonArm taking photos. Police have confirmed a 25-year-old man is in custody and a rifle was seized. @GlobalOkanaganpic.twitter.com/EtGtterVEN — Jules Knox (@Jules_Knox) 15 апреля 2019 г.

В церквях старейшинами становятся пожилые добровольцы, которое тратят свое свободное время, чтобы поделиться своим опытом и помочь другим людям из широкого общества и прихожан церкви.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Австралии открыли стрельбу возле ночного клуба. Один человек погиб и еще двое получили ранения. Подозреваемых по этому делу пока нет.