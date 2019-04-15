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Ракурс
В Канаде открыли стрельбу в церкви: погиб старейшина, есть пострадавшие. Фото: СВС

В Канаде открыли стрельбу в церкви: погиб старейшина, есть пострадавшие (ВИДЕО)

15 апр 2019, 08:19
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В Канаде мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви. Один человек погиб, а второй — находится под присмотром врачей.

Установлено, что погибшим является старейшина церкви. Второго пострадавшего доставили в больницу по воздуху и сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщает издание СВС.

Трагический инцидент произошел сегодня в округе Колумбия. Правоохранители заявляют, что у преступления не было религиозного подтекста. По данным правоохранителей, 25 летний мужчина заявился в церковь с винтовкой.

После стрельбы мужчину повалили на землю прихожане и смогли обезвредить его. Правоохранители взяли его под стражу. В ходе предварительного следствия было установлено, что семья старейшины знакома с его убийцей.

Внук погибшего поделился, что в марте дом его деда был сожжен во время подозрительного пожара. Пока что полиция не связывает эти инциденты вместе.

В церквях старейшинами становятся пожилые добровольцы, которое тратят свое свободное время, чтобы поделиться своим опытом и помочь другим людям из широкого общества и прихожан церкви.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Австралии открыли стрельбу возле ночного клуба. Один человек погиб и еще двое получили ранения. Подозреваемых по этому делу пока нет.


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