В Канаде мужчина открыл стрельбу по прихожанам церкви. Один человек погиб, а второй — находится под присмотром врачей.

Установлено, что погибшим является старейшина церкви. Второго пострадавшего доставили в больницу по воздуху и сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщает издание СВС.

Трагический инцидент произошел сегодня в округе Колумбия. Правоохранители заявляют, что у преступления не было религиозного подтекста. По данным правоохранителей, 25 летний мужчина заявился в церковь с винтовкой.

После стрельбы мужчину повалили на землю прихожане и смогли обезвредить его. Правоохранители взяли его под стражу. В ходе предварительного следствия было установлено, что семья старейшины знакома с его убийцей.

Внук погибшего поделился, что в марте дом его деда был сожжен во время подозрительного пожара. Пока что полиция не связывает эти инциденты вместе.

The Coroner is now at the scene of the church shooting in #SalmonArm taking photos. Police have confirmed a 25-year-old man is in custody and a rifle was seized. @GlobalOkanaganpic.twitter.com/EtGtterVEN