Стрельба в Австралии: в ночном клубе погиб один человек и трое ранены. Фото: Rebecca Rambar

https://racurs.ua/n120717-strelba-v-avstralii-v-nochnom-klube-pogib-odin-chelovek-i-troe-raneny-foto-video.html

Ракурс

Жертвой стрельбы в ночном клубе австралийского Мельбурна стал один человек. Еще трое австралийцев получили ранения, среди них охранники.

Сегодня рано утром, неизвестный открыл стрельбу из машины возле популярного ночного клуба. Один человек получил тяжелые ранения и еще один находится в критическом состоянии. Однако, медики не смогли спасти 37-летнего австралийца. Об этом сообщает издание Washington post.

Выстрелы попали в трех охранников Love Machine и посетителя. Представитель полиции штата Виктория рассказал, что такие случаи в стране очень редки даже в условиях современного мира.

Правоохранители пытаются установить, связан ли черный внедорожник Porsche со стрельбой. Его видели покидающим территорию клуба, а затем машину обнаружили сгоревшей.

На данный момент полиция ищет любые свидетельства по этому делу. Пока подозреваемых в связи со стрельбой нет.

В Австралии такие инциденты происходят очень редко, так как у них значительно ужесточили законы об огнестрельном оружии после инцидента в 1996 году. Тогда в результате стрельбы погибли 35 человек в штате Тасмания.

Как ранее сообщал «Ракурс», стрельба в Утрехте несет в себе террористический подтекст. В результате стрельбы в Нидерландах 18 марта погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.