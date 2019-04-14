Стрілянина в Австралії: в нічному клубі загинула одна особа і троє поранені

https://racurs.ua/ua/n120717-strilyanyna-v-avstraliyi-v-nichnomu-klubi-zagynula-odna-osoba-i-troie-poraneni.html

Ракурс

Жертвою стрілянини в нічному клубі австралійського Мельбурна стала одна особа. Ще троє австралійців отримали поранення, серед них охоронці.

Сьогодні рано вранці, невідомий відкрив стрілянину з машини біля популярного нічного клубу. Одна особа отримала важкі поранення і ще одна перебуває в критичному стані. Однак, медики не змогли врятувати 37-річного австралійця. Про це повідомляє видання Washington post.

Постріли потрапили в трьох охоронців Love Machine і відвідувача. Представник поліції штату Вікторія розповів, що такі випадки в країні дуже рідкісні навіть в умовах сучасного світу.

Правоохоронці намагаються встановити, чи пов’язаний чорний позашляховик Porsche зі стріляниною. Його бачили залишаючим територію клубу, а потім машину виявили згорілою.

Наразі поліція шукає будь-які свідчення у цій справі. Поки підозрюваних в зв’язку зі стріляниною немає.

В Австралії такі інциденти відбуваються дуже рідко, так як у них значно вдосконалили свої закони про вогнепальну зброю після інциденту в 1996 році. Тоді в результаті стрілянини загинули 35 осіб в штаті Тасманія.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стрілянина в Утрехті несе в собі терористичний підтекст. В результаті стрілянини в Нідерландах 18 березня загинули троє осіб, ще троє отримали важкі поранення.