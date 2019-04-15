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У Канаді відкрили стрілянину в церкві: загинув старійшина, є постраждалі. Фото: СВС
У Канаді відкрили стрілянину в церкві: загинув старійшина, є постраждалі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120746-u-kanadi-vidkryly-strilyanynu-v-cerkvi-zagynuv-stariyshyna-ie-postrajdali.htmlРакурс
У Канаді чоловік відкрив стрілянину по прихожанах церкви. Одна особа загинула, а ще одна перебуває під наглядом лікарів.
Встановлено, що загиблим є старійшина церкви. Другого потерпілого доставили до лікарні повітрям, лікарі оцінюють його стан як стабільний. Про це повідомляє видання СВС.
Трагічний інцидент стався сьогодні в окрузі Колумбія. Правоохоронці заявляють, що у злочину не було релігійного підтексту. За даними правоохоронців, 25-річний чоловік прийшов до церкви з гвинтівкою.
Після стрілянини чоловіка повалили на землю прихожани і змогли знешкодити його. Правоохоронці взяли його під варту. Під час попереднього слідства було встановлено, що сім’я старійшини знайома з убивцею.
Онук загиблого поділився, що в березні будинок його діда був спалений під час підозрілої пожежі. Поки що поліція не пов’язує ці інциденти.
The Coroner is now at the scene of the church shooting in #SalmonArm taking photos. Police have confirmed a 25-year-old man is in custody and a rifle was seized. @GlobalOkanaganpic.twitter.com/EtGtterVEN— Jules Knox (@Jules_Knox) 15 апреля 2019 г.
У церквах старійшинами стають люди похилого віку, які добровільно витрачають свій вільний час, щоб поділитися своїм досвідом і допомогти іншим людям.
Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Австралії відкрили стрілянину біля нічного клубу. Одна особа загинула і ще двоє дістали поранення. Підозрюваних у цій справі поки що немає.
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