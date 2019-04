У Канаді чоловік відкрив стрілянину по прихожанах церкви. Одна особа загинула, а ще одна перебуває під наглядом лікарів.

Встановлено, що загиблим є старійшина церкви. Другого потерпілого доставили до лікарні повітрям, лікарі оцінюють його стан як стабільний. Про це повідомляє видання СВС.

Трагічний інцидент стався сьогодні в окрузі Колумбія. Правоохоронці заявляють, що у злочину не було релігійного підтексту. За даними правоохоронців, 25-річний чоловік прийшов до церкви з гвинтівкою.

Після стрілянини чоловіка повалили на землю прихожани і змогли знешкодити його. Правоохоронці взяли його під варту. Під час попереднього слідства було встановлено, що сім’я старійшини знайома з убивцею.

Онук загиблого поділився, що в березні будинок його діда був спалений під час підозрілої пожежі. Поки що поліція не пов’язує ці інциденти.

The Coroner is now at the scene of the church shooting in #SalmonArm taking photos. Police have confirmed a 25-year-old man is in custody and a rifle was seized. @GlobalOkanaganpic.twitter.com/EtGtterVEN