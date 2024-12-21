В ООН назвали кількість вбитих росіянами українців. Фото:

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В ООН підрахували, скільки цивільних українців рф вбила з 2022 року.

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Від початку повномасштабної війни Організація Об'єднаних Націй зафіксувала загибель понад 12,3 тис. загиблих серед цивільного населення. Ще понад 27,8 тис. мирних мешканців дістали поранення. Про це заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, передає «Укрінформ».

За період з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2024 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні понад 12 тис. 340 загиблих і 27 тис. 836 поранених серед цивільних осіб, — зазначила Накаміцу.

В ООН встановили, що причиною смерті близько 42% цивільних людей в Україні впродовж листопада стало застосування армією рф далекобійної зброї. І цей показник набагато більший, ніж за попередні місяці.

Також заступниця генерального секретаря навела цьогорічну статистику, оприлюднену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні. Ці дані свідчать, що в період із 1 січня по 30 листопада внаслідок ударів авіаційними бомбами загинули 341 мирний житель, а 1 тис. 803 особи зазнали поранень. Це у три та шість разів перевищує відповідні показники 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні в ООН заявляли, що Україна втратила чверть населення з початку повномасштабного вторгнення. Населення України скоротилося на 10 млн осіб, приблизно на чверть, в результаті від’їзду біженців, падіння народжуваності та смертей у війнах.

Джерело: «Укрінформ»