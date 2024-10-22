Україна втратила чверть населення з початку повномасштабного вторгнення

https://racurs.ua/ua/n200494-v-oon-nazvaly-vtraty-naselennya-ukrayiny-z-24-lutogo-2022-roku.html

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Україна втратила чверть населення з початку повномасштабного вторгнення. Населення України скоротилося на 10 мільйонів, приблизно на чверть, в результаті від’їзду біженців, падіння народжуваності та смертей у війнах.

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Виступаючи на пресконференції в Женеві, Флоренс Бауер, глава відділу Східної Європи Фонду народонаселення ООН, заявила, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на більш серйозну.

Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі, — сказала вона.

Щоб підтримувати стабільну кількість населення, потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1 дитини на жінку.